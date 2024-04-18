"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تمديد تعليق رحلاتها إلى طهران حتى الـ30 من أبريل الجاري، مؤكدة أن طائراتها ستواصل الامتناع عن التحليق في المجال الجوي الإيراني.

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية لوكالة "فرانس برس" إنّ "رحلاتنا إلى طهران أُلغيت حتى الـ30 من أبريل ضمنًا ولا زلنا نتجنب استخدام المجال الجوي الإيراني لغاية التاريخ نفسه".

وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أعلنت في وقت سابق تعليق رحلاتها من وإلى طهران منذ السادس من أبريل الجاري، حتى اليوم الخميس، "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط" وفق قولها.

وقال متحدث باسم الشركة "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات، سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا" مضيفًا أن الشركة لم تعلن سلفًا عن التعليق مع دخوله حيز التنفيذ.

ومنذ ارتفاع وتيرة التصعيد والتهديد بين إيران وإسرائيل، وحتى قبل تنفيذ الضربة الإيرانية لمواقع إسرائيلية ليلة الأحد الماضي، أعلنت شركات طيران اتخاذ إجراءات احترازية وقررت تعليق رحلاتها نحو طهران أو تحويل مسار رحلاتها لتفادي المرور عبر المجال الجوي الإيراني.

والسبت الماضي حذت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" حذو شركات طيران أخرى بينها "لوفتهانزا" الألمانية وفرعها النمساوي "أوستريان إيرلاينز"، وأعلنت "كوانتاس" تحويل مسار رحلاتها للمسافات البعيدة بين بيرث ولندن لتجنب استخدام مجال إيران الجوي.