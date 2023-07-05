"حرب اتهامات" بين روسيا وأوكرانيا بالتخطيط لضرب محطة زابوريجيا
تصاعدت حدت الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن تخطيط كلا الجانبين لاستهداف محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.
وظلت محطة زابوريجيا لفترة طويلة مثار اتهامات وشكوك متبادلة بين البلدين، في خضم الحرب المستمرة منذ عامين بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفها "استفزازات خطيرة" من روسيا في المحطة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.
وذكر عبر تويتر أنه وماكرون اتفقا "على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، قال رينات كارشا مستشار رئيس شركة "روزنرجواتوم" التي تشغل الشبكة النووية الروسية إن أوكرانيا خططت لتسقط على المحطة ذخيرة مزودة بنفايات نووية نقلتها من إحدى المحطات النووية الخمس التي تمتلكها.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن كارشا قوله للتلفزيون الروسي: "في عتمة الظلام في ليلة الخامس من يوليو، سيحاول الجيش الأوكراني الهجوم على محطة زابوريجيا باستخدام معدات توجيه طويلة المدى وطائرات مسيرة".
ونقل بيان أصدرته القوات المسلحة الأوكرانية عن "بيانات عمليات" قوله إن "عبوات ناسفة" وُضعت على سطح المفاعلين النوويين الثالث والرابع بالمحطة يوم الثلاثاء. وأشار البيان إلى هجوم محتمل "في المستقبل القريب".
وقال البيان الذي نشر على تيليجرام "إذا تم تفجيرها، فإنها لن تلحق الضرر بالمفاعلات، لكنها ستخلق صورة لقصف من الجانب الأوكراني". وقال إن الجيش الأوكراني "على استعداد للتصرف تحت أي ظرف من الظروف".
وقال زيلينسكي في رسالته الليلية المصورة إن روسيا تخطط "لتصوير وقوع هجوم على المحطة. أو قد يكون لديهم نوع آخر من السيناريوهات".
وأضاف "لكن على أية حال، العالم يرى بكل وضوح أن مصدر الخطر الوحيد على محطة الطاقة النووية زابوريجيا هو روسيا. ولا أحد غيرها".
واستولت قوات روسية على المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا بضمها ستة مفاعلات، في الأيام التالية للغزو الروسي للدولة المجاورة في فبراير شباط 2022.
ومنذ ذلك الوقت، يوجه كل طرف أصابع الاتهام للطرف الآخر باستمرار بقصف مناطق محيطة بالمحطة والمخاطرة بإحداث كارثة نووية كبرى.