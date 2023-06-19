أمريكا تؤجل "منتدى النقب" ردًّا على خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة

وقد تم تأجيله بضع مرات، ولكن كان من المتوقع أن يعقد الشهر المقبل، والآن أبلغ الأمريكيون إسرائيل بأن عزمها المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة، سيؤدي إلى تأجيل آخر لاجتماع المنتدى.

وتم تنظيم الاجتماع الأول للمنتدى من قبل وزير الخارجية آنذاك يائير لابيد، وعقد في الـ27 من مارس/ آذار من العام الماضي في النقب جنوبي إسرائيل.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، ورفض وزير الخارجية الأردني الانضمام إلى الاجتماع، وأعلن لابيد عن تحول قمّة النقب إلى منتدى سنوي، وأعلن أيضًا عن دعوة السلطة الفلسطينية للمشاركة فيه.