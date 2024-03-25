قلق غربي بعد هجوم موسكو.. هل يوسع "داعش خراسان" دائرة استهدافاته؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الهجمات الأخيرة لتنظيم "داعش خراسان" في العاصمة الروسية موسكو وقبلها في إيران قد تشجع التنظيم على محاولة استهداف دول أخرى.

ونقلت الصحيفة عن متخصصين في مكافحة الإرهاب تعبيرهم عن القلق من محاولة استهداف "التنظيم" دولًا تعرضت لهجمات إرهابية متقطعة خلال العقد الماضي، مثل: فرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا".

ولفت التقرير إلى أن هناك "عددًا متزايدًا من المؤامرات التي كان التنظيم الإرهابي يعمل على تنفيذها في أوروبا، قبل إحباطها، خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن ألمانيا وهولندا نسقتا اعتقالات استهدفت 7 أفراد من الطاجيك والتركمان والقرغيز المرتبطين بشبكة "داعش-خراسان"، الذين يشتبه في تخطيطهم لهجمات في ألمانيا.