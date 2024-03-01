قبيل الانتخابات.. التصويت الاحتجاجي يثير مخاوف إيران

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن الأزمة التي تعيشها إيران قبيل الانتخابات، تجبر النظام على السير على "حبل رفيع"، وسط مخاوف من ثنائية "المقاطعة والتصويت الاحتجاجي".

ويأتي التقرير قبيل يوم واحد من توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان، وأعضاء مجلس الخبراء "الديني" المسؤول عن تعيين مرشد الجمهورية.

وتطرق التقرير إلى الإجراءات المشددة التي اتبعتها السلطات في اختيار أعضاء مجلس الخبراء، بعد رفض ترشح المعتدلين مثل الرئيس الأسبق حسن روحاني، وهو أمر يثير مخاوف رسمية من لجوء المقترعين إلى ثنائية المقاطعة، أو الإدلاء بأوراق بيضاء ما يعرف بـ"التصويت الاحتجاجي".

وتتحدث الصحيفة عن تناقضات رصدت قبيل الانتخابات، مع انتشار مقاطع مصورة تظهر "مشاهد غير متوقعة"، لأنصار مرشحين يرقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة في الحملات الانتخابية.