هايتي.. زعماء العصابات يطالبون بحصة في السلطة

قال تقرير إخباري إن زعماء العصابات في هايتي يطالبون بإشراكهم في عملية انتقال السلطة، إذ من المقرر أن ينتخب المجلس الانتقالي الجديد الرئيس القادم للبلاد اليوم الثلاثاء.

وشُكِّل المجلس رسميًّا الأسبوع الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة رئيسة في استعادة الأمن بعد سنوات من عنف العصابات، والذي تصاعد مؤخرًا.

وبحسب موقع "إنفوباي"، يتكون المجلس من سبعة أعضاء لهم حق التصويت، واثنين من المراقبين غير المصوتين.

وحظرت الهيئة الإقليمية لمجموعة الكاريبي "CARICOM"، التي قادت صياغة تشكيلة المجلس، ضم أعضاء العصابات أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات الدولية.

وفي مقابلة مع شبكة "سي أن أن" نشرت الاثنين، طلب فيتيلهوم إنوسنت، رئيس عصابة "كرازي باري" والمتهم بتدبير عملية اختطاف مبشرين أمريكيين في عام 2021، من المجلس الاستماع إلى العصابات وإيجاد حل للأزمة "في أقرب وقت".

وتُعد "كرازي باري" جزءًا من تحالف فضفاض من العصابات المعروفة باسم "فيف أنسانم"، أو "العيش معًا"، والتي تسيطر الآن على معظم أنحاء العاصمة بورت أو برنس.