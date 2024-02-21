برئاسة شهباز شريف.. اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في باكستان

أعلن حزب "الشعب" الباكستاني وحزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية، الثلاثاء، توصلهما لاتفاق رسمي لتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شهباز شريف.

وأنهى الاتفاق بين الحزبين الكبيرين في باكستان بذلك مفاوضات مكثفة دامت 10 أيام بعد انتخابات عامة غير حاسمة، بحسب "رويترز".

ومن شأن الاتفاق بين حزب "الشعب" بزعامة بوتو زرداري وحزب "الرابطة الإسلامية" – جناح نواز شريف، أن ينهي حالة من عدم اليقين ومفاوضات دامت أياماً بعد انتخابات 8 فبراير/ شباط أفرزت برلماناً يفتقر لأغلبية.

وأكد زرداري خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد أن "رئيس الوزراء السابق شهباز شريف سيكون مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء، ووالده آصف علي زرداري مرشحاً لمنصب رئيس البلاد".

وقال شهباز شريف، الأخ الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، إن الحزبين لديهما العدد اللازم من النواب لتشكيل الحكومة، كما حصلا على دعم أحزاب أخرى أصغر.

وحلّ حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية – جناح نواز شريف في المركز الأول بحصوله على 79 مقعداً، تلاه حزب "الشعب" الباكستاني باقتناصه 54 مقعداً.

ويتمتع هذان الحزبان، إلى جانب 4 أحزاب أخرى أصغر، بأغلبية مريحة في "الجمعية الوطنية" بنحو 264 مقعداً.