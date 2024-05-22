انتخابات البرلمان الأوروبي.. من هم أبرز المرشحين وما حظوظ اليمين المتطرف؟

وأظهرت دراسة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن عدد نواب معسكر اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي قد يرتفع من 127 نائبا حاليا إلى 180 نائبا أو أكثر.

ويقول مراقبون إنه إذا تحققت هذه النتائج فعلا فسنشهد تشددا كبيرا في سياسات الهجرة، كما سيكون من الصعب على البرلمان الأوروبي فرض عقوبات على بعض الدول الأعضاء التي لا تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة.

أبرز المرشحين

وتمثل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أبرز المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي. وينزل اليمين المتطرف الإيطالي بكامل ثقله من خلال ترشيح رئيسة الحكومة التي قالت إنها تتقدم بمشروع واضح: "افعلوا في أوروبا ما فعلناه في إيطاليا".

ويقوم مشروع ميلوني على إنشاء تحالف كبير، من أقصى اليمين إلى يمين الوسط، على صورة ما تصفه الآن بـ "النموذج الإيطالي" وإعادة اليسار إلى المعارضة. ومن المنتظر أن يضم الائتلاف الذي سيكون مجموعتها الأوروبية المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، وستتولى هي قيادته.

وفي ألمانيا تمثل رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فوندرلاين الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فيما يتقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (أقصى اليمين) لهذا الموعد الانتخابي بقائمة يرأسها ماكسيمليان كراخ.

وفي فرنسا تقدمت 37 قائمة لهذا الموعد الانتخابي، ويرأس جوردان بارديلا قائمة حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) للمرة الثانية على التوالي، رغم أنه لا يتجاوز سن 28 عاما، فيما ترأس فاليري هاير (37 عاما) قائمة الأغلبية الرئاسية، وترفع القائمة شعار "حاجة أوروبا"، ويرأس رافائيل كلوكسمان قائمة الحزب الاشتراكي الفرنسي.

سيطرة الوسط

وتاريخيا تسيطر على البرلمان الأوروبي أحزاب الوسط المتكونة من الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (يسار) وحزب اليمين الجديد (وسط يمين) الذي انضم إلى هذه الكتلة الحزبية في 2019.

وتشغل هذه الأحزاب الثلاثة 60 % من مقاعد البرلمان حتى الآن، ويجزم مراقبون بأن هذا التحالف سيفقد عددا كبيراً من المقاعد لصالح اليمين المتطرف في الانتخابات المرتقبة حيث من المرجح أن تميل كفة البرلمان الجديد أكثر نحو اليمين.

ويختلف تمثيل كل دولة في البرلمان الأوروبي بحسب ثقلها السياسي والديمغرافي، فألمانيا مثلا ممثلة بـ 96 عضوا وفرنسا بـ 81 عضوا وإيطاليا بـ 76 عضوا، وهي الدول الثلاث الأكثر تمثيلا.