سباق بين تحالف الساحل و"إيكواس" لاستمالة دول المنطقة

وسط جهود من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من أجل إعادة الدول المنسحبة منها إلى عضويتها، تحاول دول الساحل الأفريقي بدورها استمالة المزيد من الدول إليها.

وقد واجهت وساطة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مع دولتي مالي وبوركينا فاسو للعودة إلى "إيكواس" مقاومة من حليفتهما النيجر.

جاء ذلك بعدما وجه رئيس وزراء النيجر علي مهامان لامين زين نداء إلى "إيكواس" للانضمام إلى تحالف دول الساحل الثلاثي.

وغداة زيارة ديوماي فاي البلدين، انتهز لامين زين المشاركة في اجتماع بنك التنمية الأفريقي في العاصمة الكينية نيروبي ليوجه نداء إلى الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للانضمام إلى تحالف دول الساحل الذي أسسته مالي والنيجر وبوركينا فاسو.