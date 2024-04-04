في ظل الحشد الروسي.. هل باتت معركة خاركيف وشيكة؟

عاد اسم خاركيف ثاني أكبر مقاطعة في أوكرانيا من حيث المساحة وعدد السكان إلى الواجهة، بعد ظهور تقارير عسكرية متعددة تتحدث عن تجهيز روسي لاجتياح هذه المقاطعة الضخمة والأقرب إلى الحدود الروسية.

وتباينت آراء الخبراء الذين حاورتهم "إرم نيوز" حول حدوث هذه المعركة، إذ يرى البعض أن الحرب في هذه المقاطعة قادمة لا محالة في القريب العاجل، فيما يرى آخرون أن معركة خاركيف ستأتي بعد أن يبسط الجيش الروسي سيطرته على كل مقاطعة دونيتسك وزاباروجيا، وهذا يحتاج لسنوات من الصراع، على حد قولهم.

الصيف سيشتعل في خاركيف

يرى الباحث في الشؤون العسكرية ديمتري شيستاكوف، أن المعطيات تفيد بأن الجيش الروسي بدأ فعلا بالتجهيز لمعركة خاركيف، ويشير في حديثه لـ"إرم نيوز" بأن" الوقائع على الأرض والتقارير العسكرية القادمة من على الجبهة، تشي بأن الجيش الروسي بدأ يعد العدة لانطلاق معركة خاركيف، فعلى حدود المقاطعة تشتد هجمات الجيش الروسي وتحديدا على مدينة كوبيانسك التي تتبع للمقاطعة وتعتبر بوابتها الشرقية".

وأضاف "يعاني الجانب الأوكراني من خسائر فادحة في هذه المدينة، وفي النهاية ستتم السيطرة على كوبيانسك، أتوقع خلال شهر أو شهرين، وحينها سيشتعل الصيف هناك في هذه المقاطعة".

وتابع شيستاكوف "الجيش الأوكراني في حيرة من أمره، فهو أمام معضلة كبيرة، تتمثل أولا في ضرورة حماية خاركيف، وهذا يحتاج لمقاتلين أكثر، وسيجلبهم من الجبهات الأخرى، ما يعني إضعاف الجبهات الأخرى في دونيتسك وزاباروجيا، وهنا تصبح مهمة التمدد والسيطرة أكبر بالنسبة للقوات الروسية، وإذا لم يجلب العدد الكافي لحماية خاركيف، فسينتهي الأمر بسقوط المقاطعة بوقت أسرع".

وحول المدة المتوقعة للمعركة وأعداد القوات اللازمة لخوضها، يقول شيستاكوف "اتوقع أن المعركة ستبدأ بعد السيطرة على كوبيانسك مباشرة، وهذا أتوقع حدوثه قريبا، وبحسب التقدير العسكري تحتاج القوات الروسية لتوفر ما بين 80 إلى 100 ألف عسكري حتى تكون دفة المعركة مائلة للجانب الروسي".