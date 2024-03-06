الحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري.. أصل أشهر شعارين سياسيين

أما عن قصة اللون، وكيف أصبح الأزرق يعبّر عن الثقل الانتخابي للديمقراطيين، والأحمر للغريم الجمهوري، فهي أقل تعقيدا وتعود لبداية الستينات.

قبل ذلك التاريخ، لم يكن هناك تلفزيونات ملونة، وكان يتم عرض صور توضيحية لنسب الأصوات التي حصل عليها كل من الجمهوريين والديمقراطيين عبر استخدام تظليل الولايات بنسب مختلفة من الدرجات، ما كان يُحدث لبسًا لدى المشاهد، بحسب ما أوردته فوكس نيوز.

لكن بعد دخول وانتشار التلفزيونات الملونة، عمدت شبكة "سي.بي.سي" إلى استخدام طريقة جديدة لعرض النتائج الانتخابية، عبر تظليل الولايات التي يفوز فيها الجمهوريون باللون الأحمر، والأزرق للديمقراطيين.

هذه الطريقة لاقت ترحيبا واسعا من المشاهدين، أجبر الشبكات الإخبارية الأخرى على اتباعها، ليصبح هذان اللونان يعبران رسميًا عن الحزبين؛ لذلك نسمع عن الولايات ذات الثقل الانتخابي الجمهوري مسمى "ولاية حمراء"، ويُطلق مسمى "ولاية زرقاء" على تلك التي تحظى بثقل انتخابي ديمقراطي، كولاية واشنطن.