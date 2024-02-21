"ستارشيلد".. برنامج إيلون ماسك السري للتجسس على العالم

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، حصلت على عقد سري كبير واحد على الأقل، ووسعت برنامجا سريا للأقمار الصناعية للشركة يسمى "ستارشيلد" لعملاء الأمن القومي.

وذكرت الصحيفة في تقرير أنها اطلعت على وثائق سرية، تظهر أن "سبيس إكس" أبرمت عقدا بقيمة 1.8 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية في عام 2021، مشيرة إلى أن هذه الأموال قد تصبح جزءا مهما من إيرادات الشركة في السنوات المقبلة.

ولم تكشف الوثائق عن اسم العميل الحكومي، بحسب الصحيفة.

ويشير التقرير إلى التعاون المتزايد بين "سبيس إكس"، وسلطات الأمن القومي في البلاد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية السرية، والاتفاقيات لإيصال الإنترنت للقوات الأوكرانية في الحرب مع روسيا.