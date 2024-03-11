نيجيريا.. مخاوف من تفاقم عمليات الاختطاف

تثير عمليات الاختطاف التي تسارعت وتيرتها في نيجيريا خلال الأيام الأخيرة مخاوف من تدهور الوضع الأمني وعودة سيطرة الجماعات المتشددة على أجزاء واسعة من البلاد، وفق ما ذكر تقرير لإذاعة فرنسا الدولية.

وشهد شمال شرق البلاد، مؤخرًا اختفاء أكثر من مئة امرأة وفتاة نازحة في منطقة بورنو، حيث ينشط متشددو "بوكو حرام" وتنظيم داعش في غرب أفريقيا".

وفي الشمال الغربي، تم اختطاف ما يقرب من 300 طالب من مدرسة "كوريجا" في منطقة كادونا على يد رجال مسلحين ونقلهم إلى الغابة.