كوريا الشمالية: واشنطن تقود الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم الخميس بدفع الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية عالمية من خلال تزويد القوات الأوكرانية بطائرات مقاتلة من طراز إف-16.

وقالت إن واشنطن ليس لها الحق في انتقاد تعاون بيونغيانغ العسكري مع روسيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عن بدء عملية تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، لكنه قال إن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وربما فترة أطول.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤول أمريكي أن طائرات إف-16 ستنقل إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها.

وقال ريزنيكوف في مقابلة تلفزيونية إن ستة أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين.