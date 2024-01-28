إيران تطالب السويد بحماية دبلوماسييها (فيديو)
أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، تظاهر عدد من المعارضين الإيرانيين أمام السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم، فيما أقدم بعض المتظاهرين على الاعتداء ضرباً على عدد من موظفي السفارة.
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" في منصتها عبر "تيليغرام"، إن عدداً من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قاموا بالتظاهر أمام سفارة إيران في ستوكهولم وقاموا بالاعتداء على أحد موظفي السفارة بعدما حاولوا اقتحام مبنى السفارة.
وقال محمد أحمدي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالسويد "بالتعاون مع الشرطة السويدية، تم القبض على 5 من المهاجمين وستستمر متابعة هذه القضية حتى تتم إدانة مرتكبي الهجوم"، مشيراً إلى من وصفتهم بـ"المناهضين للجمهورية الإسلامية هم من نفذوا الهجوم".
وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء السبت، إن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أحمدي، عقب التجمع غير القانوني لعدد من المعارضين أمام السفارة الإيرانية في السويد.
وأكد عبداللهيان على ضرورة أن تلتزم السويد بالحفاظ على أمن السفارة وموظفيها وفقا لاتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية.
وقال موقع "جماران نيوز" الإيراني إن الموظف في السفارة الذي تعرض للضرب جرى نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة ستوكهولم.
وفي الثلاثاء الماضي، حاول إيرانيون اقتحام السفارة الإيرانية بالسويد، احتجاجاً على قيام السلطات القضائية بطهران بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد قبادلو، بعد إدانته بقتل رجل أمن ودهس خمسة آخرين بسيارته في الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر 2022.
وتمر ستوكهولم وطهران أيضًا في نزاع دبلوماسي متصاعد بشأن احتجاز العديد من المواطنين السويديين في إيران.