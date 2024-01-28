إيران تطالب السويد بحماية دبلوماسييها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، تظاهر عدد من المعارضين الإيرانيين أمام السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم، فيما أقدم بعض المتظاهرين على الاعتداء ضرباً على عدد من موظفي السفارة.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" في منصتها عبر "تيليغرام"، إن عدداً من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قاموا بالتظاهر أمام سفارة إيران في ستوكهولم وقاموا بالاعتداء على أحد موظفي السفارة بعدما حاولوا اقتحام مبنى السفارة.