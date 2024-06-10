خطوة من نتنياهو لإجبار المعارضين والمترددين بالتصويت على قانون التجنيد

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ربط اقتراحه بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" الذي يصوت عليه الكنيست في وقت لاحق اليوم، ببند عدم الثقة في الحكومة، وفق ما ذكرت هيئة البث العبرية.

وقالت الهيئة اليوم الاثنين، إن خطوة نتنياهو تعني أن من يصوت ضد القانون فهو يصوت ضد استمرار هذه الحكومة.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء يسعى من ذلك، للضغط على وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأعضاء كنيست آخرين معارضين أو مترددين إزاء القانون المثير للجدل.

وقالت إن الخطوة ستدفع هؤلاء للتصويت لصالح القانون، حفاظًا على استمرار الائتلاف الحاكم، وفق ما يرى نتنياهو.