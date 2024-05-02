تصاعد الفاشية والتطرف يثير مخاوف الأمريكيين
كشف استطلاع جديد للرأي أن نحو ثلث الأمريكيين، أعربوا عن مخاوفهم على مستقبل البلاد بسبب تصاعد الفاشية والتطرف.
وقال الاستطلاع الذي نشره موقع (The Hill) إن الفاشية والتطرف يشكلان مصدر قلق رئيس عبر عنه 31% من المشاركين في الاستطلاع.
وأظهر الاستطلاع وجود تباين في الإجابات على أساس حزبي، إذ حدد 47% من الديمقراطيين صعود الفاشية والتطرف كمصدر قلقهم الرئيس، على عكس 15% فقط من الجمهوريين الذين يشاركونهم مخاوف مماثلة، بينما أبدى 32% من المستقلين انزعاجهم من الأمر.
وأظهر أيضًا سباقًا رئاسيًا شديد التنافس، حيث أبدى 50% من الناخبين المسجلين دعمهم للرئيس جو بايدن و48% للرئيس السابق دونالد ترامب.
علاوة على ذلك، كشف الاستطلاع عن زيادة ملحوظة في عدد الجمهوريين الذين يصفون سلوكيات ترامب بأنها غير أخلاقية بنسبة بلغت 46%.