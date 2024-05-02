تصاعد الفاشية والتطرف يثير مخاوف الأمريكيين

كشف استطلاع جديد للرأي أن نحو ثلث الأمريكيين، أعربوا عن مخاوفهم على مستقبل البلاد بسبب تصاعد الفاشية والتطرف.

وقال الاستطلاع الذي نشره موقع (The Hill) إن الفاشية والتطرف يشكلان مصدر قلق رئيس عبر عنه 31% من المشاركين في الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع وجود تباين في الإجابات على أساس حزبي، إذ حدد 47% من الديمقراطيين صعود الفاشية والتطرف كمصدر قلقهم الرئيس، على عكس 15% فقط من الجمهوريين الذين يشاركونهم مخاوف مماثلة، بينما أبدى 32% من المستقلين انزعاجهم من الأمر.