النيجر.. مفاوضات سرية لصفقة محتملة تمنح طهران 300 طن من اليورانيوم

الالتزام بالعقوبات الدولية

ونقلت المجلة عن شركة "أورانو"، باعتبارها مشاركة في النيجر، قولها إنه لم يتم الاتصال بها من قبل نيامي أو طهران لإجراء مثل تلك المفاوضات، مؤكدة التزامها الصارم بالعقوبات الدولية، التي تحظر بيع اليورانيوم لإيران.

ورغم أن المجلس العسكري في النيجر نفسه كشف عنها في شهر نيسان/أبريل الماضي، إلا أنه أنكر مزاعم المفاوضات واستنكر اتهامات واشنطن، وفقًا للمجلة.

ونوهت إلى الجهود الدبلوماسية، عن ضمانات بشأن عدم بيع اليورانيوم للإيرانيين، مبينة أن وصول القوات شبه العسكرية الروسية "فاغنر" إلى نيامي في شهر نيسان/أبريل الماضي أضاف بُعدًا لهذا الوضع المتوتر.

وسيلة للضغط

وأكدت المجلة أنه رغم النفي الرسمي، تعترف مصادر حكومية بأن إيران أعربت عن اهتمامها بشراء اليورانيوم، مع أن القيود اللوجستية والعقود القائمة حالت دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ولفتت إلى أن عمليات استخراج اليورانيوم استؤنفت من قبل "أورانو" في شهر فبراير/شباط الماضي، فيما تهدد السلطات النيجرية بسحب تصاريح استخراج اليورانيوم الممنوحة لشركتي "أورانو" و"جوفي إكس" الكندية، في مسعى من السلطات النيجرية إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار اليورانيوم للتخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية.