بارزاني في طهران.. ما فرص حل الأزمات بين إيران وإقليم كردستان؟

بدأ رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني زيارة رسمية لإيران، أمس الأحد، يرى مراقبون أنها محاولة لحلحلة الأزمات السياسية والأمنية بين الجانبين.

ويرافق بارزاني في هذه الزيارة، التي تعد الأولى له إلى طهران منذ ثلاث سنوات، وفدٌ رفيعُ المستوى من مسؤولي الإقليم، بينهم وزير الداخلية ريبر أحمد ونائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى.

وقد تصاعد مستوى التوتر بين طهران وأربيل على خلفية اتهام إيران لحكومة الإقليم بإيواء ودعم الجماعات الكردية الانفصالية، وكذلك السماح لإسرائيل بالتواجد على أراضيها لزعزعة الأمن الإيراني.

وقصف الحرس الثوري الإيراني قرى ومناطق في إقليم كردستان خلال السنوات الماضية، وكان آخر ذلك قصف مواقع في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بالصواريخ البالستية.

وقالت طهران إن تلك المواقع "مقرات تجسس وتجمعات لعناصر إرهابية معادية لإيران". وقد أسفرت تلك الهجمات عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

دلالات الزيارة

وعن دلالات هذه الزيارة، يعتقد الخبير الإيراني في الشؤون السياسية، بيروز مجتهد زاده، أنه "من المتوقع أن تهدأ التوترات مع زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران وتؤدي إلى جولة جديدة من العلاقات الثنائية".