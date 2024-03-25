7 جرحى في هجوم صاروخي روسي على كييف

أعلنت السلطات في كييف، إصابة 7 أشخاص بينهم فتاة مراهقة بجروح، إثر إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، صاروخين باليستيين روسيين فوق العاصمة، ما أدى إلى سقوط حطامهما على الأرض.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد شوهد عمّال الإنقاذ وهم يزيلون الخرسانة والأعمدة المعدنية الناتجة عن تضرّر أحد المباني في القصف الجوي الثالث للعاصمة خلال 5 أيام.

وصعّدت موسكو هجماتها الجوية على كييف، حيث استهدفت بنى تحتية رئيسية في أعقاب قصف أوكراني عنيف استهدف المناطق الحدودية الروسية.

ودوت صفّارات الإنذار، جراء غارات جوية في كييف في وقت واحد تقريبًا، عند الساعة 10,30 صباحا (8,30 بتوقيت غرينتش) فيما حثّ المسؤولون السكّان على الاحتماء.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنّ الهجوم أظهر مجددا أنّ أوكرانيا تحتاج للحصول من حلفائها على أنظمة أفضل للدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "هذا يعني الأمان لمدننا وإنقاذ حياة البشر، جميعنا في العالم الذين نحترم الحياة ونحميها، بحاجة إلى وقف هذا الإرهاب".