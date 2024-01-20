عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

وتظاهر عدد مماثل في مدينة هانوفر، وحمل بعضهم لافتات كتبت عليها شعارات أبرزها: "فليرحل النازيون"، كما نظمت احتجاجات في مدن من بينها براونشفايغ وإرفورت وكاسل والعديد من البلدات الصغيرة.

وإجمالا، تمت الدعوة إلى تظاهرات في حوالي 100 موقع في أنحاء ألمانيا من يوم الجمعة حتى نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن تنظم احتجاجات في برلين يوم غد الأحد.

ولم تقتصر التعبئة على السياسيين، بل شملت كنائس ومدربين في الدوري الألماني لكرة القدم حضّوا الناس على الوقوف ضد حزب البديل من أجل ألمانيا.