بعد قرار للحزب الشيوعي.. تايوان تدعو الصين إلى التخلي عن عقليتها القديمة

دعت تايبيه السبت بكين إلى التخلي عن "عقليتها القديمة"، بعد قرار الحزب الشيوعي الصيني أن تتضمن شرعته رفض استقلال تايوان.

وقال مجلس الشؤون القارية في تايوان، الهيئة التي تحدد سياسة الحكومة التايوانية حيال بكين، في بيان: "ندعو القيادة الجديدة للحكومة الشيوعية الصينية إلى التخلي عن عقليتها القديمة (القائمة على) الغزو والمواجهة، وإلى حل الخلافات بسبل سلمية وعادلة وواقعية".

وكان الحزب الشيوعي الصيني، قرر إدراج إشارة في دستوره تنص لأول مرة على معارضة بكين لاستقلال تايوان.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي، "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (...) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على (استقلال تايوان) وردعهم".