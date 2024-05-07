أستراليا: إطلاق الصين قنابل مضيئة فوق المياه الدولية "غير مقبول"

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لشبكة "ناين نتوورك" الأسترالية "لقد أوضحنا للصين أن هذا أمر غير مهني وغير مقبول"، مضيفا "أرى أن الأستراليين ينتظرون تفسيرا لما حدث"، وفق ما جاء عبر وكالة "فرانس برس".

وأشار ألبانيزي إلى أن كانبيرا أثارت مخاوفها بكين عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، لكنها لم تتلق ردا بعد.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الجيش الصيني "دائما ما ينفذ عمليات احترافية بما يتوافق مع القانون الدولي".

جاء ذلك بعد أن زار ألبانيزي الصين العام الماضي، وأشاد بعودة العلاقات التجارية والدبلوماسية، بعد سنوات من التباعد، لكن التوترات الأمنية ما زالت موجودة مع تقارب أستراليا والولايات المتحدة للحد من نفوذ الصين المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.