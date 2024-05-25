توتر متصاعد.. الصين تتهم بريطانيا بتوجيه "اتهامات كاذبة" لمواطنيها

اتهمت الصين، بريطانيا، السبت، بتوجيه "اتهامات كاذبة" لمواطنين صينيين وإجراء اعتقالات تعسفية بعد حالة وفاة غامضة لرجل متهم بمساعدة جهاز المخابرات في هونغ كونغ بشكل غير قانوني.

وبحسب "رويترز"، قال مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إنه "يندد بشدة باتهامات كاذبة من بريطانيا لمواطنين صينيين بشكل ينتهك حقوقهما المشروعة"، مضيفا أن "ما فعلته بريطانيا هو وصمة سافرة للصين، بسبب الاعتقالات التعسفية ومحاكمات لمواطنين صينيين في المملكة المتحدة".

وتصاعد التوتر بين بكين ولندن بسبب حملة إجراءات صارمة شاملة تتعلق بالأمن القومي اتخذتها الصين منذ 2019، عندما اجتاحت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية شهد بعضها أعمال عنف بمدينة هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقا التي عادت إلى سيطرة بكين في 1997.

وتم العثور على جثة ماثيو تريكيت (37 عاما)، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الملكية كان يعمل ضابطا للهجرة ومحققا خاصا، في حديقة بغرب لندن الأحد.

وكان تريكيت أطلق سراحه بكفالة مع كل من تشانج بيو يوين (63 عاما)، وهو مسؤول في مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في لندن، وتشي ليونج واي (38 عاما) المعروف أيضا باسم بيتر واي ويعمل ضابطا في قوة حدود بريطانية.

واتُهم الثلاثة بمساعدة جهاز مخابرات أجنبي في الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى مايو/أيار من خلال "الموافقة على جمع معلومات ومراقبة وأعمال تضليل" في بريطانيا.

وقال القاضي البريطاني جيريمي بيكر لكل من يوين وواي، اللذين لم يقدما دفوعهما بعد، إن "محاكمتهما التي يتوقع أن تستمر خمسة أسابيع تحدد لها فبراير/شباط وإنهما سيمثلان المرة التالية أمام القضاء في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".