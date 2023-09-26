28 ألف لاجئ من قرة باغ يصلون أرمينيا

أعلنت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، وصول 28120 لاجئا من ناغورني قرة باغ، الجيب الانفصالي ذي الغالبية الأرمنية الذي انتزعته أذربيجان بعد هجوم خاطف، الأسبوع الماضي.

وفتحت أذربيجان الطريق الوحيد المؤدي من المنطقة إلى أرمينيا، الأحد الماضي، بعد 4 أيام على موافقة المتمرّدين على إلقاء سلاحهم، بموجب بنود اتفاق لوقف إطلاق النار يضع المنطقة المتنازع عليها تحت سلطة باكو.

وفي شأن ذي صلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث، اليوم، مع رئيس أذربيجان إلهام علييف بشأن ناغورني قرة باغ.

ووفق ميلر، فإن علييف قال إنه لن يكون هناك أي عمل عسكري آخر، وإن واشنطن تتوقع منه الالتزام بذلك.

وأضاف ميلر، للصحفيين، أن بلينكن أكد ضرورة وقف الأعمال العدائية وتوفر الحماية غير المشروطة وحرية الحركة للمدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى ناغورني قرة باغ.