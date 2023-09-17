أمطار وعواصف وفيضانات عارمة تجتاح بضع مدن في إسبانيا

أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، بأن فيضانات عارمة اجتاحت عددًا من البلدات في إقليم كتالونيا بإسبانيا، وسط خسائر مادية فادحة.

وذكر التلفزيون الإسباني الرسمي أن الأمطار هطلت بغزارة خلال الساعات الماضية وتسببت في فيضانات في العاصمة مدريد ومدينة فالنسيا وإقليمَي كتالونيا وكاسيتا لا مانتشا.

وبحسب المصادر، غمرت المياه أقبية ومرائب للسيارات وعطلت حركة مترو الأنفاق في 3 مدن، وأثرت على حركة القطارات فائقة السرعة، كما حاصرت المياه أشخاصًا في سياراتهم وتسببت في تساقط أشجار.

ونفَّذ رجال الإطفاء أكثر من 200 عملية تدخل لإنقاذ أشخاص في مدريد، مع تزايد برك المياه التي تشكلت في أماكن كثيرة وسقوط أشجار وأضرار لحقت بطرقات وبنى تحتية لبعض محطات المترو.