بايدن يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الجمعة، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام.

وأوضح الموقع في تقرير له أن إبرام هذه الاتفاقية سيكون خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الأمريكي للبلد الآسيوي في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وقالت الصحيفة إن الاتفاقية ستتيح الفرصة لتعاون ثنائي جديد سيعزز جهود فيتنام لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة لديها في مجالات تشمل إنتاج أشباه الموصلات والذكاء الصناعي.

وكان مصدر مطلع قد صرح لرويترز أمس الجمعة أن بايدن يدرس زيارة فيتنام في سبتمبر أيلول لمناقشة اتفاقية شراكة مع البلد.