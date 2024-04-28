كيف لفتت المواجهة بين إيران وإسرائيل انتباه الهند عسكريا؟

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن دفاع إسرائيل الناجح ضد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية في 13 أبريل/نيسان الجاري، "وضع استعداد الهند للدفاع عن نفسها في مركز الاهتمام".

وفي وجهة نظر مماثلة، أشار موقع "الهند اليوم" الإخباري، إلى أن الصراع بين إيران وإسرائيل أثار الجدل حول "آلية الدفاع الجوي الهندية ومستوى استعدادها".

"المعادل" للقبة الحديدية في الهند

وأوضحت تقارير لصحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية، "أن الهند لديها نظام دفاع صاروخي باليستي أرضي مزدوج الطبقة يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية".

وقال موقع "Firstpost"، في مقال له، إن "الهند لديها أيضًا معادلها الخاص للقبة الحديدية؛ صواريخ عكاش أرض جو، والذي يتم إنتاجه في منشأة البحث والتطوير الدفاعي داخل الهند".

ويمتلك الجيش الهندي نظام صواريخ أرض جو متوسط المدى باراك-8، وهو منتج مشترك مع إسرائيل ومصمم لمواجهة التهديدات المحتملة من الصين وباكستان.

وتمتلك القوات الجوية الهندية ثلاثة أسراب من صواريخ إس-400 تريومف القادرة على تدمير القاذفات الاستراتيجية وتنتشر حاليا في شمال غرب وشرق الهند مع التركيز على الصين وباكستان.

ويقول تقرير "الهند اليوم" أيضًا، إن الهند تعمل على تطوير نظام "توجيه الصواريخ بالليزر"، والذي تقول إنه سيكون "تقدمًا كبيرًا" لترسانة الصواريخ الهندية.

ويمتلك الجيش الهندي والقوات الجوية أيضًا أسلحة دفاع جوي قصيرة المدى، والتي تشمل النماذج الأقدم مثل "إنجي 5" و (OSA-IK-M)، بالإضافة إلى الصواريخ الإسرائيلية المضادة للطائرات "سبايدر".

وتقوم منشأة البحث والتطوير الهندية أيضًا بتطوير صواريخ أرض جو بعيدة المدى، يصل مداها الأقصى إلى 350 كيلومترًا، في مشروع طموح يسمى كوشا.

الحاجة إلى "قوة أكبر"

وعلى الرغم من توفر أنظمة الدفاع الجوي هذه، أكدت وسائل الإعلام الهندية الكبرى، "أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحصول على درع دفاع جوي وصاروخي شامل".

وأشار تقرير صحيفة "إيكونوميست تايمز" الهندية إلى أنه "على عكس إسرائيل، التي يتعين عليها الدفاع عن مساحة أصغر من أراضيها، فإن حجم الهند الشاسع يخلق تحديات فريدة لهذه المهمة".

وجاء في التقرير: "رغم أن البلاد أحرزت تقدماً، بما في ذلك في مجال إنتاج نظام دفاع صاروخي في الداخل، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولا لضمان أمن المجال الجوي".

كما كتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الناطقة باللغة الإنجليزية في تقرير: "أظهرت هجمات إيران وإسرائيل أن الهند بحاجة إلى مزيد من قوة الإطلاق في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي متعددة الطبقات".

ونقلت "تايمز أوف إنديا" عن مسؤول أمن الطيران المتقاعد أنيل شوبرا قوله، إن الاشتباكات الأخيرة "أظهرت أن وجود هيكل قوي للدفاع الجوي أمر حيوي".

وأضاف: "إن سرعة تصميم وتطوير وإنتاج أنظمة الدفاع الجوي المحلية يجب أن تزيد لتغطي دولة كبيرة مثل الهند".