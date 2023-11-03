بعضها في أفريقيا.. كوريا الشمالية تغلق عددًا من سفاراتها
أكدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أنها ستغلق عددًا من سفاراتها في محاولة "لإعادة تنظيم قدرتها الدبلوماسية بشكل فعال"، في خطوة تقول كوريا الجنوبية إنها تشير إلى أن بيونغ يانغ تعاني في ظل العقوبات.
وقالت تقارير إعلامية ومحللون إن كوريا الشمالية بصدد إغلاق نحو عشر سفارات من بينها سفاراتها في إسبانيا وهونغ كونغ وبلدان أفريقية، وهو ما يمكن أن يعني إغلاق ما يقرب من 25% من بعثات بيونغ يانغ في العالم.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في تعليقات على موقع الوزارة على الإنترنت إغلاق بعض البعثات، وأنه تم فتح بعثات جديدة.
ويقول مراقبون معنيون بالعقوبات الدولية إن البعثات الكورية الشمالية انخرطت في بعض الأحيان في أنشطة غير مشروعة لجمع تمويلات لعملياتها وإرسال أموال إلى بيونغ يانغ.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تتولى العلاقات مع الشمال، هذا الأسبوع، إن إغلاق كوريا الشمالية لبعض البعثات الدبلوماسية علامة على أنها تواجه صعوبات في جمع الأموال في الخارج بسبب العقوبات الدولية.