بعضها في أفريقيا.. كوريا الشمالية تغلق عددًا من سفاراتها

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أنها ستغلق عددًا من سفاراتها في محاولة "لإعادة تنظيم قدرتها الدبلوماسية بشكل فعال"، في خطوة تقول كوريا الجنوبية إنها تشير إلى أن بيونغ يانغ تعاني في ظل العقوبات.

وقالت تقارير إعلامية ومحللون إن كوريا الشمالية بصدد إغلاق نحو عشر سفارات من بينها سفاراتها في إسبانيا وهونغ كونغ وبلدان أفريقية، وهو ما يمكن أن يعني إغلاق ما يقرب من 25% من بعثات بيونغ يانغ في العالم.