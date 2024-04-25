ظنَّهُ فتاةً.. عسكري إسرائيلي يرسل صور "القبة الحديدية" لمخبر إيراني

وقع عسكري إسرائيلي في فخ رجل مخابرات إيراني تمكَّن من خلاله من الحصول على صور لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية.

وبحسب ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية، فإن الرجل الذي يعمل سائق شاحنة عسكرية إسرائيلية التقط صورًا للعشرات من بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" أثناء تنقلاته في الخدمة وأرسلها إلى مَن ظنَّ أنها "فتاة" راسلته عبر فيسبوك.

وأوضحت الهيئة أنه تبيَّن لاحقًا أن الصور أرسِلت إلى مسؤول استخبارات إيراني.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرَت محاكمة العسكري الإسرائيلي وصدر بحقه حكمٌ بالسجن لمدة 10 أيام.