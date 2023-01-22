بيرو على صفيح ساخن.. احتجاجات دامية واعتقال العشرات

اعتقلت الشرطة في بيرو أكثر من 200 شخص بعد اتهامهم باقتحام حرم إحدى جامعات ليما الكبرى مع انتشار الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وأصيب العشرات من مواطني بيرو بعد اندلاع التوتر مرة أخرى مساء الجمعة بعد اشتباك الشرطة مع محتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين الذين ألقوا الزجاجات والحجارة، فيما اشتعلت النيران في الشوارع.

ولقي نحو 46 شخصًا حتفهم في الاشتباكات التي بدأت قبل أسابيع إضافة إلى تسعة آخرين لقوا حتفهم في حوادث مرورية مرتبطة بالحواجز التي أقيمت بسبب الاحتجاجات.

وقال ألفونسو بارنيشيا من مكتب المدعي العام لمحطة إذاعية محلية إنه تم اعتقال 205 أشخاص في جامعة ناسيونال مايور دي سان ماركوس بتهمة التعدي غير القانوني على مباني الجامعة وبزعم سرقة معدات إلكترونية.