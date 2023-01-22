بيرو على صفيح ساخن.. احتجاجات دامية واعتقال العشرات
اعتقلت الشرطة في بيرو أكثر من 200 شخص بعد اتهامهم باقتحام حرم إحدى جامعات ليما الكبرى مع انتشار الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.
وأصيب العشرات من مواطني بيرو بعد اندلاع التوتر مرة أخرى مساء الجمعة بعد اشتباك الشرطة مع محتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين الذين ألقوا الزجاجات والحجارة، فيما اشتعلت النيران في الشوارع.
ولقي نحو 46 شخصًا حتفهم في الاشتباكات التي بدأت قبل أسابيع إضافة إلى تسعة آخرين لقوا حتفهم في حوادث مرورية مرتبطة بالحواجز التي أقيمت بسبب الاحتجاجات.
وقال ألفونسو بارنيشيا من مكتب المدعي العام لمحطة إذاعية محلية إنه تم اعتقال 205 أشخاص في جامعة ناسيونال مايور دي سان ماركوس بتهمة التعدي غير القانوني على مباني الجامعة وبزعم سرقة معدات إلكترونية.
وفي منطقة كوسكو، أوقف منجم جلين جلين الرئيس للنحاس في جلينكور عملياته يوم الجمعة بعد أن هاجم متظاهرون المنجم للمرة الثالثة هذا الشهر، وهاجم محتجون المطارات في أريكويبا وكوسكو ومدينة جولياكا الجنوبية؛ ما وجَّه ضربة جديدة لصناعة السياحة في بيرو.
وتهز الاحتجاجات بيرو منذ الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو في ديسمبر/كانون الأول بعد محاولته حل الكونغرس لمنع إجراء تصويت على عزله.
ودفعت الاضطرابات، التي تركزت حتى الأسبوع الماضي في جنوب بيرو، الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ لتشمل ست مناطق
في السياق، أعلنت وزارة السياحة البيروفية على تويتر أنه تم إجلاء نحو 400 سائح أجنبي ومحلي كانوا علِقوا منذ أيام عدة في موقع ماتشو بيتشو الشهير بسبب التظاهرات في البلاد، وكتبت الوزارة "بعد ظهر اليوم، نُقل 418 سائحًا محليًّا وأجنبيًّا من قرية ماتشو بيتشو إلى كوزكو".