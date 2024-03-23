صحيفة تكشف.. يائير نتنياهو يبحث عن وظيفة "دعائية" في ميامي

توجه يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى القنصلية الإسرائيلية في ميامي بولاية فلوريدا، وطلب توظيفه في أي منصب قد يكون مطلوبًا لديها، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة.

وبحسب الصحيفة، فإن "طلب يائير لم يحدد طبيعة الوظيفة التي يسعى إليها، كما أن طلبه هذا قُدِّم بشكل شخصي، وأنه في الغالب يريد العمل ضمن وظيفة على صلة بالمنظومة الدعائية، وأن الطلب أُرسِل بالفعل من القنصلية في ميامي إلى شعبة أمريكا الشمالية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أرسلته بدورها إلى شعبة الموارد البشرية والتنسيق في الوزارة، حيث يخضع الطلب للفحص ولم يصدر الرد النهائي بعد".

وقالت: "يحمل يائير، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، ويقيم في ميامي منذ عام، جواز سفر دبلوماسيًا، إلا أنه لا يتيح له الإقامة غير المحدودة في الولايات المتحدة، وهذا ربما يكون السبب وراء طلبه، وأن هناك شكوكا في قبول فكرة توظيفه بالقنصلية العامة".

وأفادت بأن "يائير غادر إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل 2023، بالتزامن مع قرار والده رئيس الوزراء بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الشارع الإسرائيلي، قبل أن يتراجع عن قرار الإقالة، إلا أن يائير لم يعد، ومكث في بورتوريكو بضعة أشهر، قبل أن ينتقل إلى ميامي، وكان قد زار إسرائيل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لفترة قصيرة".

وأشارت إلى أن "نجل نتنياهو أثار عاصفة من الانتقادات في الشارع الإسرائيلي عقب تسريب صوره بينما يقف في شرفة شقة سكنية فارهة، تبلغ كلفة استئجارها قرابة 5 آلاف دولار للشهر الواحد، وتزامن هذا التسريب مع انتقادات حادة لنتنياهو وعائلته، على أساس أن نجله يعيش حياة رغيدة بينما يئن الإسرائيليون تحت وطأة الحرب وتداعياتها.

وأضافت أن "الأمر لم يقتصر على هذا البذخ، حيث وردت معلومات بأن عناصر تتبع جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي ترافقه في ميامي، بما في ذلك لو توجه إلى الصالة الرياضية أو بركة السباحة، وحتى لو هبط إلى الطابق الأسفل من شقته، تظهر معه هذه العناصر".

ووفقا للصحيفة، "كانت أنباء قد ترددت بأن نجل نتنياهو بلا عمل، بدليل أنه يقضي أوقاتًا طويلة ممسكًا بالهاتف، ويواصل التغريد والكتابة عبر شبكات التواصل في ساعات الليلة المتأخرة دعمًا لوالده رئيس الوزراء، ونكاية في خصومه السياسيين".