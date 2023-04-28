بنس يدلي بشهادته حول دور ترامب في هجوم "الكابيتول"

أدلى نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، بشهادته أمام القضاء، الخميس، في إطار تحقيق فيدرالي حول دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 2021 على مبنى "الكابيتول"، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ومثل بنس، أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن، تنظر في ما إذا كانت ستقاضي الرئيس السابق ومستشاريه في محاولة 6 كانون الثاني/يناير 2021 لمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالقوة من أن يصبح رئيسا.

وسعى محامو ترامب، لمنع شهادة بنس، بحجة أن صلاحية تنفيذية كان يتمتع بها كرئيس تعني أن بإمكانه منع بنس، من التحدث عن أمور داخلية في البيت الأبيض.

ويوم الأربعاء، رفضت محكمة فدرالية طلب ترامب، هذا.