"تلغراف": براعة التكتيك الأوكراني وضعت روسيا في إحراج سياسي

ووفقا للصحيفة، فإن "سلسلة الأحداث التي تكشفت في شبه جزيرة القرم مذهلة، حين عطلت القوات الخاصة في القرم أجهزة الرادار الروسية في آب/ أغسطس، تلتها ضربات (Storm Shadow)، التي نفذتها المملكة المتحدة مستهدفة غواصة من طراز (كيلو) وسفينة إنزال من طراز (روبوتشا). كما أدت ضربة لاحقة في التوقيت المناسب، إلى تدمير مقر عام مليء بكبار الموظفين الروس المنسحبين في أيلول/سبتمبر".

وأضافت: "لا تزال الجدوى من استخدام ميناء سيفاستوبول كقاعدة بحرية غير مؤكدة، فحتى أمس كان هناك خمس سفن حربية راسية على شاطئه، إلا أن الأمور ليست سهلة، والحياة داخل قاعدة سيفاستوبول البحرية ليست ممتعة على الإطلاق".

وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، وحسب ما نقلت عنه الصحيفة، اعتبر أن أسطول البحر الأسود "هُزم وظيفياً"، مؤكدا أنه "من الناحية البحرية، لا يتطلب تحقيق مهمة القتل بالضرورة إغراق سفينة العدو، بل من الممكن أن يستلزم تحييد نظام أسلحة بالغ الأهمية، أو تعطيل غرفة العمليات، أو تقويض إرادة المواجهة حتى يصبحوا عاجزين عن القتال. وفي حالة سيفاستوبول، يبدو أن الأمر الأخير قد حدث".

وحول بقية أسطول البحر الأسود، أشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه "قد تم نفيه لكنه لا يزال جزءاً من الحرب، حيث تم تعطيل عمليات الشحن البحري، وخاصة صادرات الحبوب من أوكرانيا، ولكنها لم تتوقف بالكامل. وفي شمال غرب البحر الأسود، أدت الأسلحة المتفوقة وتغطية المراقبة الأوكرانية إلى جعل قدرة روسيا على تشغيل السفن الحربية ضئيلة للغاية، ومع ذلك، فإن الكرملين قد أظهر استعداده لقبول خسائر كبيرة".

وبحسب الصحيفة، "يستضيف ميناء نوفوروسيسك حاليا سبع قاذفات صواريخ كروز من طراز (كاليبر)، إضافة إلى ثلاث غواصات قادرة على زرع الألغام. ولا تكمن القيمة الاستراتيجية لهذه القاذفات في موقعها الجغرافي، بل في نطاقها، حيث يمكن لصواريخ كاليبر، أن تضرب من أي مكان تقريبا، كما أن الغواصات التي تزرع الألغام منيعة ضد الصواريخ. أما روسيا، فتحتفظ أيضا ببعض القاذفات الجوية البحرية، وإن كانت محدودة وقديمة".