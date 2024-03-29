اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ "أونروا" قريبًا

أعلنت اليابان، أمس الخميس، أنّها تعتزم قريبًا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي جمّدته بعد اتّهام إسرائيل عددًا من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ "اليابان و"أونروا" تؤكّدان أنّهما ستمضيان قُدمًا في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.

وجاء البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو، أمس الخميس، مع المفوض العام لـ "أونروا" فيليب لازاريني.

ونقل البيان عن كاميكاوا تأكيدها ضرورة أن تتّخذ الوكالة تدابير "فعّالة" لتحسين إدارتها، وتعزيز شفافيتها، وتتبّع أموالها، وضمان "حيادية" موظفيها.

وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت، الأسبوع الماضي، إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد "أونروا" أصدرت تقريرًا مؤقتًا حدّدت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها، ومن المتوقع أن تُصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 نيسان/ أبريل المقبل.

وتعاني وكالة "أونروا" من أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل حوالي 10 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفًا بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.