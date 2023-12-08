ترامب يندد بـ"محاكمة فاسدة" في قضية "الاحتيال العقاري"
حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى محكمة في نيويورك تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقدا مجددا المحاكمة بوصفها غير عادلة.
ويُتهم ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وقبل الجلسة، وجه ترامب انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أن "القضية حُسمت ضدي قبل أن تبدأ".
وخلال جلسات المحاكمة، وصف ترامب القاضي المكلف بالقضية آرثر إنغورون بأنه "مجنون وغير متوازن" وانتقد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس سوداء البشرة، معتبرا أنها "فاسدة وعنصرية"، فيما من المتوقع أن يعود إلى منصة الشهود في 11 الشهر الحالي، لمتابعة مجريات الجلسة.
وارتدى ترامب سترة كحلية وندد بالمحاكمة بوصفها مطاردة شعواء، أثناء دخوله القاعة، قائلا للصحافيين: "هذه مطاردة شعواء ومحاكمة فاسدة جدا".
وفي القاعة، كان ترامب يقلب أوراقا بينما كان فريقه القانوني يستجوب أحد الشهود، وهو أستاذ المحاسبة إيلي بارتوف الذي قدم أدلة داعمة لقضية ترامب.
ويواجه ترامب أيضا اتهامات فدرالية بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما وجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.