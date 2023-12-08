ترامب يندد بـ"محاكمة فاسدة" في قضية "الاحتيال العقاري"

حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى محكمة في نيويورك تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقدا مجددا المحاكمة بوصفها غير عادلة.

ويُتهم ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

وقبل الجلسة، وجه ترامب انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أن "القضية حُسمت ضدي قبل أن تبدأ".

وخلال جلسات المحاكمة، وصف ترامب القاضي المكلف بالقضية آرثر إنغورون بأنه "مجنون وغير متوازن" وانتقد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس سوداء البشرة، معتبرا أنها "فاسدة وعنصرية"، فيما من المتوقع أن يعود إلى منصة الشهود في 11 الشهر الحالي، لمتابعة مجريات الجلسة.