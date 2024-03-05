الجيش الأمريكي يعلن إصابة سفينة حاويات في خليج عدن بصاروخ حوثي

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيا الحوثي أطلقت، الاثنين، صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خليج عدن.

وأضافت أن صاروخاً أصاب سفينة للحاويات ما تسبب بوقوع أضرار، لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات بين الطاقم.

وأوضحت أن الصاروخ سقط على السفينة M/V MSC SKY II، وهي سفينة حاويات مملوكة لسويسرا وترفع العلم الليبيري.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت غارات استهدفت صاروخين باليستيين حوثيين.