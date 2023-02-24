بوريل: اقتراح الصين بشأن أوكرانيا "ليس خطة سلام"

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنّ اقتراح الصين لوضع حد للحرب في أوكرانيا "مثير للاهتمام"، غير أنه ليس خطة شاملة تؤدي إلى السلام.

وقال بوريل، قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا: "إنها ليست خطة سلام، إنها ورقة اقتراح.. ضمنتها الصين جميع المواقف التي تم التعبير عنها منذ البدء".