بوريل: اقتراح الصين بشأن أوكرانيا "ليس خطة سلام"
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنّ اقتراح الصين لوضع حد للحرب في أوكرانيا "مثير للاهتمام"، غير أنه ليس خطة شاملة تؤدي إلى السلام.
وقال بوريل، قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا: "إنها ليست خطة سلام، إنها ورقة اقتراح.. ضمنتها الصين جميع المواقف التي تم التعبير عنها منذ البدء".
وأضاف: "لا أريد أن أرفضها.. هناك عناصر مثيرة للاهتمام بشأن استخدام الأسلحة النووية وتبادل الأسرى". ولكنه أشار إلى أنها "لتكون خطة، يجب أن تكون عملية.. خطّة السلام ليست لائحة اعتبارات، بل هي أمر يمكن تطبيقه"، وتتضمّن "كيفية تطبيقه".
وتابع المسؤول الأوروبي: "من وجهة نظري، لكي أكون ذا مصداقية، يجب أن يذهب الصينيون أيضاً إلى كييف"، وليس فقط إلى موسكو.
يشار إلى أن ردود الأفعال الدولية التي لا تزال تتوالى، تباينت حول مقترح السلام الذي قدمته الصين لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي دخلت اليوم الجمعة عامها الثاني.
يأتي ذلك في وقت شكك فيه أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" وألمانيا بإمكانية قيام الصين بلعب دور بناء في إنهاء الحرب، لكن بريطانيا عبرت عن ثقتها بأن بكين لديها رغبة في إحلال السلام، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدراسة المقترح، وسط ترحيب مبدئي من قبل كييف.