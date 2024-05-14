محامي ترامب يُفجر مفاجأة بشأن قضية الممثلة الإباحية
فجّر مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مفاجأة من "العيار الثقيل"، أثناء الإدلاء بشهادته، اليوم الثلاثاء، في المحاكمة الجنائية لترامب.
وتأتي "ضربة كوهين الجديدة" بعد يوم واحد من إخبار المحلفين بأن ترامب سمح له بدفع مبلغ مالي لممثلة أفلام إباحية قبل أسابيع من انتخابات عام 2016، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وسرد كوهين لهيئة المحلفين قصة اجتماع في المكتب البيضاوي مع ترامب، في فبراير/شباط لعام 2017، حين أخبره الرئيس الذي كان قد تولى منصبه حديثا بأنه سيحصل قريبا على الدفعات الأولى من حزمة مكافآت، قال كوهين إنها تضمنت تعويضات عن الدفع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
وتحدث ترامب في بعض الأحيان مع محاميه إميل بوف، الجالس على يساره، بينما كانت المدعية العامة سوزان هوفينجر تطلع كوهين على فواتير وشيكات، بعضها موقع من ترامب نفسه، وقال كوهين إنها صنفت زيفا على أنها مقابل توكيل قانوني.
وأشار كوهين إلى أنه كذب على الكونغرس عدة مرات خلال التحقيق في علاقات ترامب بروسيا، وأقر في النهاية بأنه مذنب بالحنث باليمين، كما أخبر المحلفين بأنه كذب كثيرا بشأن المدفوعات، التي تلقتها دانيالز وامرأة أخرى، مخبرا الصحفيين من قبل أن ترامب غير ضالع في الأمر، وقال كوهين إنه ضغط على دانيالز كي تصدر بيانا تنفي فيه اللقاء بترامب.
وبينما أدلى كوهين بشهادته اليوم الثلاثاء، رفضت محكمة استئناف متوسطة المستوى أحدث محاولة لترامب لإلغاء أمر حظر النشر، الذي أكد أنه ينتهك حقه في حرية التعبير ويجعله غير قادر على الرد على انتقادات أشخاص مثل كوهين.
ويمنع الأمر الذي فرضه القاضي خوان ميرشان، الذي يشرف على المحاكمة، ترامب من الإدلاء بتعليقات عامة حول المحلفين والشهود وعائلات القضاة والمدعين العامين، إذا كان المقصود منها التدخل في القضية.