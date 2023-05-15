مبعوث صيني كبير يزور أوكرانيا وروسيا في مهمة سلام

يبدأ مبعوث صيني كبير، اليوم الاثنين، جولة تشمل أوكرانيا وروسيا ودولا أوروبية أخرى، في مهمة تقول الصين إنها تهدف إلى بحث سبل التوصل إلى "تسوية سياسية" للأزمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن لي هوي، ممثل الصين الخاص لشؤون منطقتي أوروبا وآسيا وسفير بكين السابق لدى روسيا، سيزور أيضا بولندا وفرنسا وألمانيا ضمن جولة تستغرق عدة أيام، دون الكشف عن جدول زمني مفصل لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين، في إفادة يومية: "الزيارة... شهادة على جهود الصين نحو تعزيز محادثات السلام، وتوضح تماما التزام الصين الراسخ بالسلام".

وسيصبح لي أكبر مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ غزو روسيا لها في فبراير/ شباط 2022، وربما تتزامن رحلته مع بدايات هجوم أوكراني مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

ومن المقرر أن تكون أوكرانيا المحطة الأولى في جولته، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق على ترتيب الدول التي سيزورها لي.