الخامسة خلال أسبوع.. روسيا تسيطر على منطقة جديدة في خاركيف

أعلنت روسيا، الأحد، سيطرة قواتها على بلدة بيريستوفوي في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، لتصبح خامس منطقة "تحررها" خلال أسبوع، بحسب وصف وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، قامت الوحدات الغربية بتحرير تجمع بيريستوفوي السكني في منطقة خاركيف".

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأضافت أنها دمرت 5 صواريخ تكتيكية و32 راجمة صواريخ من طراز "هيمراس" أمريكية الصنع، وصواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، وصاروخ "نبتون" المضاد للسفن.

ووفق البيان الذي اطلع "إرم نيوز" عليه، فإن الجيش الأوكراني، تكبّد ما يقرب من 285 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، إلى جانب خسائر في مدافع هاوتزر أمريكية من طراز M198 وM119، ومدافع هاوتزر من طراز D-20 وD-30.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على بيان الوزارة الروسية، بحسب الأناضول.

والثلاثاء الماضي، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا يارنو هابيشت، إن وتيرة الاشتباكات في منطقة خاركيف اشتدت خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى نزوح 14 ألف شخص على الأقل من المنطقة.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.