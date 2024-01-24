ميدفيديف: "صراع خنازير" في كييف أسقط طائرة الأسرى
قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن إسقاط الطائرة الروسية التي كانت تقل أسرى أوكرانيين بالقرب من مدينة بيلغورود، جاء نتيجة "عراك الخنازير على المعلف في كييف"، على حد قوله.
وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن تدمير أوكرانيا لطائرة النقل العسكرية "إيل-76" الروسية، ظهر اليوم، حصل بسبب الصراع السياسي الداخلي "للنخب النازية" الجديدة في كييف.
وكتب على قناته في تطبيق "تليغرام" أن "قصة تدمير الطائرة (إيل-76) هي نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف. إنه عراك الخنازير على المعلف، وقد كتب كثيرون حول هذا الأمر".
وتابع: "ذكرى عطرة لأرواح طيارينا، فهم أبطال. أما العائلات الأوكرانية فلا نصيب لهم في لقاء أسراهم القادمين من روسيا.. سيزداد الأمر سوءاً، فهؤلاء المشوهون من ذوي الأسنان الثلاثة سيستسهلون قتل جنودهم وأسراهم من أجل الحفاظ على السلطة، وهو ما تعلموه على مدى 700 يوم من العملية العسكرية الخاصة".
واتهم ميدفيديف المسؤولين في كييف بأنهم "سوف يقصفون مدنهم وقراهم بلا رحمة، ويدمرون منازلهم ويحرقون شيوخهم وأطفالهم. لا توجد قيود هنا على تلك المخلوقات تحت علمهم الأصفر والأزرق. الرهان كبير على السلطة والمال".
وكانت موسكو اتهمت كييف بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقل 65 جندياً أوكرانياً أسيراً قبل مبادلتهم بجنود روس، وقال مسؤول محلي إن جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 74 لاقوا حتفهم.