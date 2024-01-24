قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن إسقاط الطائرة الروسية التي كانت تقل أسرى أوكرانيين بالقرب من مدينة بيلغورود، جاء نتيجة "عراك الخنازير على المعلف في كييف"، على حد قوله.

وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن تدمير أوكرانيا لطائرة النقل العسكرية "إيل-76" الروسية، ظهر اليوم، حصل بسبب الصراع السياسي الداخلي "للنخب النازية" الجديدة في كييف.

وكتب على قناته في تطبيق "تليغرام" أن "قصة تدمير الطائرة (إيل-76) هي نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف. إنه عراك الخنازير على المعلف، وقد كتب كثيرون حول هذا الأمر".