مع دخول الحرب عامها الثاني.. بوتين يقر قواعد جديدة لعسكرة الاقتصاد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يوم الجمعة، ينص على قواعد جديدة لتشديد الرقابة على الشركات التي تفشل في الوفاء بعقود الدفاع في حالة فرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة الأخيرة في استعدادات الكرملين لعسكرة الاقتصاد حيث يمتد غزو أوكرانيا إلى السنة الثانية.

بموجب المرسوم، ستحصل الدولة على سلطة تولي الشركات التي لا تفي بالتزاماتها بموجب العقود العسكرية خلال فترة الأحكام العرفية، وتعليق حقوق المالكين والمساهمين، بحسب ما ذكرته "بلومبيرغ".

ومن المقرر تشكيل مجموعة عمل حكومية بشأن عمليات شركات السلاح بموجب الأحكام العرفية، وفقا للأمر الذي نشر نصه يوم الجمعة.