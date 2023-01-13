بتهمة التهرب الضريبي.. غرامة بـ1.6 مليون دولار ضد ترامب

قضت محكمة في نيويورك اليوم الجمعة، على "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع غرامة قصوى قدرها 1,6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية، على ما أعلن المدعي العام لمانهاتن في بيان.

وقال المدعي ألفين براغ "بينما لا يمكن إيداع الشركات في السجن، فإن هذه الإدانة والحكم هي بمثابة تذكير للمؤسسات والمدراء أن ليس بإمكانهم الاحتيال على مصلحة الضرائب والإفلات من العقاب".