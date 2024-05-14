مصدر عسكري: روسيا تتقدم على جبهات خاركيف وسط معارك شرسة

تخوض القوات الروسية معارك شرسة غربي وشمالي بلدة فوفشانسك في خاركيف الأوكرانية، محققة "بعض التقدم" داخل البلدة.

وأكد مصدر عسكري روسي مطلع، لـ"إرم نيوز" بأن "القوات الأوكرانية بدأت الانسحاب تدريجيًّا من هذه الأجزاء".

وأضاف المصدر: "هناك معارك تدور أيضًا في عدة قرى مجاورة وتقريبًا بلغت مساحة المناطق المحررة في خاركيف حتى صباح اليوم 100 كيلومتر مربع".

وشدد المصدر على أن "التحصينات الأوكرانية لا تصمد كثيرًا، وهناك حالات انسحاب متكررة على الجبهة".

وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أعلن أن قوات بلاده تواجه موقفًا عصيبًا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف.