استطلاع: 42% من الإسرائيليين يرون جيشهم عاجزًا عن إسقاط حماس
بعد قرابة 8 أشهر من الحملة العسكرية على قطاع غزة، يعتقد 42% من الإسرائيليين أن جيش بلادهم لا يمتلك القدرة على إنهاء سلطة حركة حماس على قطاع غزة، وفق استطلاع للرأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية.
الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه ليلة أمس الأحد، وجد أن 32% فقط من العينة المشاركة تعتقد أن الجيش الإسرائيلي سينهي الحرب بالقضاء على سلطة حماس، فيما لا تمتلك النسبة الباقية رأيًا محددًا.
وحول تحليل النتائج، أشارت هيئة البث إلى أن نسبة 42% التي تعتقد بعجز الجيش عن إنهاء سلطة حماس، مقسمة وفق الانتماءات الحزبية والسياسية بواقع (37% من الناخبين الداعمين للائتلاف، و47% من ناخبي المعارضة).
النسبة التي ترى أن الجيش يستطيع إنهاء سلطة حماس والتي تبلغ 32%، جاءت من حساب متوسط 44% من مؤيدي الائتلاف، و25% من مؤيدي المعارضة.
الاستطلاع أظهر أيضًا أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة أسرى بموجب المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بينما يعارض 25% من العينة المشاركة صفقة بموجب المقترح الأمريكي.
وأعرب 40% من المشاركين عن اعتقادهم أن إبرام صفقة سينهي الحرب في قطاع غزة نهائيًا، بينما يعتقد 34% أنه حتى مع توقيع اتفاق وإبرام صفقة، ستعود إسرائيل للحرب.
وبتحليل النتائج، تبين أن 50% من ناخبي الائتلاف ضد صفقة على أساس مقترح بايدن، بينما يؤيدها 63% من ناخبي أحزاب المعارضة الحالية.
ويعتقد 45% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحالية أن الصفقة ستوقف الحرب بشكل نهائي، بينما يظن 37% من ناخبي المعارضة أن الحرب ستُستأنف عقب توقيع اتفاق.
وعلى صعيد الحرب مع حزب الله، وجد فريق الاستطلاع أن 55% من المشاركين، بحساب متوسط (72% من داعمي الائتلاف و45% من داعمي المعارضة) يرون أنه يتعين توسيع العمليات العسكرية ضد الميليشيا اللبنانية.
الاستطلاع تطرق إلى المشهد السياسي الداخلي، ووجد أن 30% من المشاركين يرون أن بنيامين نتنياهو هو الأجدر برئاسة الحكومة الإسرائيلية، فيما رأى 38% أن بيني غانتس، عضو مجلس الحرب، هو الأجدر.
وتبرهن النتيجة على تحول في توجهات الإسرائيليين، إذ كان استطلاع للقناة في كانون الثاني/ يناير الماضي قد أظهر أن 25% فقط مع نتنياهو، بينما 46% دعموا غانتس، ما يعني أن موقف نتنياهو تحسن نسبيًا خلال الشهور الأخيرة.