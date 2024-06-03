استطلاع: 42% من الإسرائيليين يرون جيشهم عاجزًا عن إسقاط حماس

النسبة التي ترى أن الجيش يستطيع إنهاء سلطة حماس والتي تبلغ 32%، جاءت من حساب متوسط 44% من مؤيدي الائتلاف، و25% من مؤيدي المعارضة.

الاستطلاع أظهر أيضًا أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة أسرى بموجب المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بينما يعارض 25% من العينة المشاركة صفقة بموجب المقترح الأمريكي.

وأعرب 40% من المشاركين عن اعتقادهم أن إبرام صفقة سينهي الحرب في قطاع غزة نهائيًا، بينما يعتقد 34% أنه حتى مع توقيع اتفاق وإبرام صفقة، ستعود إسرائيل للحرب.

وبتحليل النتائج، تبين أن 50% من ناخبي الائتلاف ضد صفقة على أساس مقترح بايدن، بينما يؤيدها 63% من ناخبي أحزاب المعارضة الحالية.

ويعتقد 45% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحالية أن الصفقة ستوقف الحرب بشكل نهائي، بينما يظن 37% من ناخبي المعارضة أن الحرب ستُستأنف عقب توقيع اتفاق.

وعلى صعيد الحرب مع حزب الله، وجد فريق الاستطلاع أن 55% من المشاركين، بحساب متوسط (72% من داعمي الائتلاف و45% من داعمي المعارضة) يرون أنه يتعين توسيع العمليات العسكرية ضد الميليشيا اللبنانية.

الاستطلاع تطرق إلى المشهد السياسي الداخلي، ووجد أن 30% من المشاركين يرون أن بنيامين نتنياهو هو الأجدر برئاسة الحكومة الإسرائيلية، فيما رأى 38% أن بيني غانتس، عضو مجلس الحرب، هو الأجدر.

وتبرهن النتيجة على تحول في توجهات الإسرائيليين، إذ كان استطلاع للقناة في كانون الثاني/ يناير الماضي قد أظهر أن 25% فقط مع نتنياهو، بينما 46% دعموا غانتس، ما يعني أن موقف نتنياهو تحسن نسبيًا خلال الشهور الأخيرة.