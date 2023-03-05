مناورات عسكرية جديدة تنذر بإشعال التوتر في شبه الجزيرة الكورية

من جانبها، دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية مساء السبت، الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إن التدريبات تصعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة.

وقال كيم سون كيونج نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات "تصعيد للتوتر على نحو غير مسؤول".