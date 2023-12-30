أكثر من ألف جندي بوروندي ينتشرون سرا في شرق الكونغو

قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت، اليوم السبت، على تقرير للأمم المتحدة لم يُنشر بعد، يفيد بأن أكثر من ألف جندي بوروندي انتشروا سرا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ويرتدون الزي الرسمي للجيش الكونغولي ويعملون إلى جانبه؛ للتصدي لمتمردي حركة 23 مارس/ آذار.

وذكر تقرير مجموعة خبراء الأمم المتحدة في الكونغو، نقلا عن مصادر أمنية واستخباراتية وأخرى قريبة من قيادة الجيش الكونغولي، أن طائرات جيش الكونغو نقلت القوات من بوروندي إلى شرق الجمهورية منذ 21 سبتمبر/ أيلول.

وأشارت "رويترز" إلى أن الحكومتين البوروندية والكونغولية والجيش الكونغولي لم تردان على الفور على طلباتها للحصول على تعقيب.

وتم توزيع التقرير داخليا على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، ومن المقرر أن يتم نشره في يناير/ كانون الثاني.

ويسلط التقرير الضوء على الإستراتيجية الأمنية التي تتبعها الكونغو في الشرق بعيدا عن انتشار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الكونغولية التي كانت تدعمها قوة إقليمية تابعة لمجموعة شرق أفريقيا، حتى وقت سابق من الشهر الحالي.