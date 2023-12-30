أكثر من ألف جندي بوروندي ينتشرون سرا في شرق الكونغو
قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت، اليوم السبت، على تقرير للأمم المتحدة لم يُنشر بعد، يفيد بأن أكثر من ألف جندي بوروندي انتشروا سرا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ويرتدون الزي الرسمي للجيش الكونغولي ويعملون إلى جانبه؛ للتصدي لمتمردي حركة 23 مارس/ آذار.
وذكر تقرير مجموعة خبراء الأمم المتحدة في الكونغو، نقلا عن مصادر أمنية واستخباراتية وأخرى قريبة من قيادة الجيش الكونغولي، أن طائرات جيش الكونغو نقلت القوات من بوروندي إلى شرق الجمهورية منذ 21 سبتمبر/ أيلول.
وأشارت "رويترز" إلى أن الحكومتين البوروندية والكونغولية والجيش الكونغولي لم تردان على الفور على طلباتها للحصول على تعقيب.
وتم توزيع التقرير داخليا على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، ومن المقرر أن يتم نشره في يناير/ كانون الثاني.
ويسلط التقرير الضوء على الإستراتيجية الأمنية التي تتبعها الكونغو في الشرق بعيدا عن انتشار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الكونغولية التي كانت تدعمها قوة إقليمية تابعة لمجموعة شرق أفريقيا، حتى وقت سابق من الشهر الحالي.
حكومة بوروندي تنفي
وجاء في التقرير أن حكومة بوروندي نفت لخبراء الأمم المتحدة نشر أي قوات لها خارج إطار الاتفاق مع مجموعة شرق أفريقيا.
كما ذكر أن السلطات العسكرية الكونغولية قالت للمجموعة إنها ليست على علم بالتعاون مع القوات البوروندية المشار إليه في التقرير.
ونقل التقرير عن المصادر أن القوات البوروندية تم نشرها خارج إطار اتفاق مجموعة شرق أفريقيا وتعمل جنبا إلى جنب مع القوات الكونغولية والمجموعات المسلحة المتحالفة معها؛ للتصدي لحركة 23 مارس/ آذار في مقاطعة كيفو الشمالية.
ومنذ عام 2022، أدت حملة حركة 23 مارس/ آذار المتمردة إلى تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية المستمرة منذ عقود في المنطقة، ما أجبر حوالي مليون شخص على النزوح من منازلهم.
وتقول الكونغو والقوى الغربية ومجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إن الجماعة المتمردة التي يقودها التوتسي تحظى بدعم رواندا المجاورة. وتنفي رواندا ذلك، لكن الاتهامات أدت إلى أزمة دبلوماسية كبيرة في المنطقة.