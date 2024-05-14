محللون روس: بوتين اختار مدنيا لوزارة الدفاع كي "يفكر خارج الصندوق"

كشف النقاب في روسيا عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بلا أي تغييرات كبيرة عن السابقة، سوى في الخطوة التي وصفت بأنها مفاجئة، إذ اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدنيا، ليتولى حقيبة الدفاع، وهو ما فسره محللون بأنها رغبة في إدارة مؤسسة الجيش بطريقة مبتكرة.

وتضمنت قائمة الترشيحات التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اسم أندريه بيلوسوف الذي تمت تسميته وزيرا جديدا للدفاع خلفا لسيرغي شويغو الذي سينصب سكرتيرا جديدا لمجلس الأمن الروسي.

وذكرت تقارير أن الرئيس الروسي يعول على أندريه بيلوسوف لتطوير الصناعات العسكرية في روسيا، رغم عدم امتلاكه للخبرة في عالم الحرب.

اقتصاد الحرب

وفي تعليقه على ذلك، يرى الخبير في الشؤون الروسية بافيل ماردونوف، أن "التغيير في وزارة الدفاع لم يكن متوقعا، والمفاجئ في الأمر هو تسليم الوزارة لسياسي مدني".

وفي حديث لـ"إرم نيوز" يفسر ماردونوف سبب لجوء بوتين إلى مدني لقيادة وزارة الدفاع، بأن "الرئيس يريد رجلا يفكر خارج الصندوق ويتعامل مع الجيش كمؤسسة، والتعامل أيضا مع الاقتصاد والإنفاق الضخم من ميزانيات وصناعات وغيرها تحتاج لمدير وليس لعسكري".