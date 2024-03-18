محلل روسي لـ"إرم نيوز": لا سلام في أوكرانيا إلا بشروط بوتين

‏أثار فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة عالية تخطّت الـ 80%، تساؤلات عدة تتعلق بالمسار الروسي في المستقبل وعلاقات موسكو مع الدول الغربية، وما إذا كانت الصورة السياسية ستشهد أيّ تغيّرات على الصعد المختلفة، سواء داخل روسيا وخارجها.

‏في ذلك السياق، رأى الكاتب والمحلّل السياسي الروسي المخضرم أندريه أونتيكوف، في اتصال مع "إرم نيوز"، أنّ نتائج الانتخابات الروسية أظهرت أنّ للرئيس فلاديمير بوتين شعبية كبيرة، إذ إنّ أكثر من نصف السكّان الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، عبّروا عن إرادتهم في عودة الرئيس بوتين إلى سدّة الرئاسة حتّى العام 2030".

وأشار إلى أنّ الانتخابات "تعنّي أنّ فلاديمير بوتين يمتلك كل الأوراق التي تخوّله الاستمرار بما كان يقوم به، على المستويين الداخلي والخارجي".